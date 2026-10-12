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ОПГ организовала нелегальный хаб для мигрантов под прикрытием шоурума

ОПГ организовала нелегальный хаб для мигрантов под прикрытием шоурума

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Москве сотрудники полиции ликвидировали канал незаконной миграции, организованный под прикрытием магазина национальной одежды в одном из торговых центров.

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