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Орловские новости

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20 орловских призывников отправились на срочную службу

20 орловских призывников отправились на срочную службу

Всего до конца года из региона на службу отправятся 500 новобранцев, четверо выбрали альтернативную службу.

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