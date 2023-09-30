НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Судейский скандал в РПЛ, бой Фьюри и Усика, экс-игрок «Локо» угрожал прыгнуть с моста, 1+1 Роналду, «Динамо» разнесло «Авангард» и другие новости

1. Стартовый матч 10-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Урал» (2:2) обернулся скандалом. Судья Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей, а потом еще и удалил игрока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх