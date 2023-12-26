49% американцев не любят технологических миллиардеров

Согласно опросу Vox и Data for Progress, проведенному в 2021 году, 37% американцев считают миллиардеров ужасными образцами для подражания, а 49% заявили, что испытывают к ним в целом негативное отношение.
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