Мифтахов о замене в матче с «Салаватом»: «Надо было так сделать ради команды, это сработало. На меня это никак не повлияет»

Амир Мифтахов прокомментировал замену после второго периода игры с «Салаватом Юлаевым» (2:3). Мифтахов начал матч в качестве стартового вратаря, но на третий период вышел Тимур Билялов.
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