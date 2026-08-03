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МОСИНФОРМ

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Новый сезон всероссийской переписи воробьев пройдет в столице

Новый сезон всероссийской переписи воробьев пройдет в столице

С 8 по 16 августа в России пройдет новый сезон всероссийской переписи птиц «Воробьи на кустах». В Москве координацией акции занимаются специалисты экоцентров столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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