Новый сезон всероссийской переписи воробьев пройдет в столице

С 8 по 16 августа в России пройдет новый сезон всероссийской переписи птиц «Воробьи на кустах». В Москве координацией акции занимаются специалисты экоцентров столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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