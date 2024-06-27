В Омской области за вчерашний день утонули два студента. Одна трагедия произошла в Большеречье. 17-летний студент колледжа ушел под воду, переплывая реку с одного берега на другой.
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В Омской области за вчерашний день утонули два студента. Одна трагедия произошла в Большеречье. 17-летний студент колледжа ушел под воду, переплывая реку с одного берега на другой.