Царьград

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  • Светлана Шумилина
    Автор,вообще-то Энгельс находится в Саратовской обл.,а не в Самарской.В школе не проходили что ли?Сразу видно в какой...Надо было слушать...
  • Владимир
    Учи географию писака, Энгельс в Саратовской облНадо было слушать...
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    К огромному сожалению, да..."Путина мы уберём...

Экс-чиновник пермской мэрии трудоустроился в структуре Минстроя РФ

Экс-чиновник пермской мэрии трудоустроился в структуре Минстроя РФ

Михаил Берников будет курировать строительство новых школ.Бывший глава департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников занял пост заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой».

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