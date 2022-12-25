Экс-чиновник пермской мэрии трудоустроился в структуре Минстроя РФ

Михаил Берников будет курировать строительство новых школ.Бывший глава департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников занял пост заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой».
Михаил Берников будет курировать строительство новых школ.Бывший глава департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников занял пост заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой».
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