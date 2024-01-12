Жители Челябинска отправили на СВО гитару с подписью Ольги Кормухиной

Певица Ольга Кормухина подписала гитару, которая была передана бойцам 90 саперного полка. Как рассказал глава регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, артистка отправила свою гитару бойцам, что стало возможным благодаря проекту Народный фронт «Все для победы!», целью которого является поддержка военнослужащих.