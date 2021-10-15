Должна ли Россия спасать Европу от газового кризиса

Мир в котором мы живёмПолитикаДолжна ли Россия спасать Европу от газового кризиса «Россия хочет, чтобы газопровод «Северный поток-2» заработал, чтобы воспользоваться ситуацией себе на пользу.Вернуться к статье1712НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентина БогдановаШирочкинаВ России есть хорошая поговорка... Хлеб, за брюхом не ходит...... Пусть сидят на своей пятой точке....и мерзнут....Леонид Попивняк....можно ещё одну поговорку перефразировать....))))....."Холод не тётка - тепла не подсунет")))))))))Vladimir-30 за окном, ... на улицах костры и демонстрации с лозунгами"кто не скачет, тот Москаль"- скоро на экранах телевизоров. Хорошей зимы Вам, господа :).Галина Орленко"Кто не скачет,сидит в тёплых квартирах,имеет горячую воду в кранах и газ в трубах-тот и москаль,"-так,возможно,будет правильнееКомпанцев Сергейавтор написал что Европе нужен газ ., а при этом забыл что 3 энергетический принял грубо он сам и не упомянул при этом что Базель 3 работает а евро к нему привязан . нет бакс тоже нет и Европа от рф максимум 35 процентов от всего газа , а где США и ближний восток все везут газ не Европу а Азию . дороже -- не чего личного а только бизнес!!!!IAIness AarteeНеблагодарные , наглые и ненадежные партнёры! Россия к ним с уважением, а они в ответ обвиняют, неизвестно за что?Сергей ЯминовТолько бы наш добренький Путин не пошел бы у Гейвропы на поводу.bianka БелаяТак и не надо спасать , если заранее знаем, что о нашей помощи не только забудут ( не поблагодарят,это даже не обсуждается), но и плюнут нам в руку дающую. Сами пусть разруливают ситуацию и ищут выход. Хорошо попросят- продадим на НАШИХ условиях.Michael Shap"не мечите бисера перед свиньЯми, да попрут они его ногами"-АлексейЕвропа, Европа!..................Не пойму, кто там без газа сидит.? Ежели требуют увеличения подачи газа для перепродажи, то извините, мы политикой не торгуем и санкции не вводим. А ежили нужда есть, приходите и заключайте контракт. Ведь газ не чугунная болванка и не лист алюминия, а опасное горючее вещество, его на базар не вынесешь.АлексейЕвропа, Европа!..................Не пойму, кто там без газа сидит.? Ежели требуют увеличения подачи газа для перепродажи, то извините, мы политикой не торгуем и санкции не вводим. А ежили нужда есть, приходите и заключайте контракт. Ведь газ не чугунная болванка и не лист алюминия, а опасное горючее вещество, его на базар не вынесешь.Ирина Степанова (Одрова)Наш Путин не добренький, а мудренький, если мы цены на газ не опустим , то вся западная экономика и производство рухнет....(на радость Пендостана), ведь они так долги к этому шли, а тут нашими руками все это и получат! Нафиг надо.... какой никакой а Запад наши соседи.... пусть Пендосия загнётся быстрее! Да и на кой нам толпы одичалых и замёрзших по соседству!Vladimir LioubimcevНичего и никому Россия не должна. Тем более, при таком отношении со стороны Запада.Компанцев Сергейа что будут делать завтра тысячи европейцев ,заводы все больше закрываются а кто их кормить после нового года ..Viktor OtchenashПравильно, хватит Европе помогать бескорыстно. Надо было давно делать так - освободили Европу от Наполеона, заключили договор, что Европа должна России (не важно что и сколько - ДОЛЖНА!!!). Освободили от Гитлера - подобный договор. И если Европа взбрыкнула, то, согласно ДОГОВОРА, должна выплатить России контрибуцию по нынешним ценам, ВИРУ указанную в ДОГОВОРЕ. Не платят, военные действия в полном размере, опять же согласно ДОГОВОРА. Тогда и США и ООН не вякнули бы. Запад понимает только силу! А Россия сильна как никогда. Один ракетный удар по базам США в Европе, и все, даже те же США больше не вякнут. С ними только так нужно поддерживать "дружеские" отношения.Руслан БаратовСпасение утопающих дело рук самих утопающих.LiapaNNZ ФамилияРоссия никого не должна спасать, — Россия должна зарабатывать! Если российские олигархи выведут на запад бабки, которые заработали на западе же, это в конце-концов уже благо... Но, запад делает всё чтоб Россия не могла его спасти, и это тоже хорошо, хай себе дохнут.Комментировать
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