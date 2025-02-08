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По атаке на Уланок

По атаке на Уланок

По итогам атаки противника 6 февраля на Уланок.1. Фактически, повторилась ситуация с атакой на Хутор Бердин - быстрый рывок вперед на бронетехнике на несколько километров, высадка пехоты в посадках, потеря бронетехники в ходе рывка и на отходе, добивание высадившейся пехоты, оставшийся без поддержки.

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