По атаке на Уланок

По итогам атаки противника 6 февраля на Уланок.1. Фактически, повторилась ситуация с атакой на Хутор Бердин - быстрый рывок вперед на бронетехнике на несколько километров, высадка пехоты в посадках, потеря бронетехники в ходе рывка и на отходе, добивание высадившейся пехоты, оставшийся без поддержки.