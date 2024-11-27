Климатолог: Земля превратится в Венеру из-за глобального потепления

Учёный предложил мировому сообществу всерьёз задуматься о перспективах жизни на Земле.Климатолог Алексей Карнаухов сообщил о том, что невзирая на серьёзный кризис в международных отношениях глобальные лидеры продолжают проявлять интерес к изменениям климата на планете.
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