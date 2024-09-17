С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»

Воздушно-космические силы РФ провели очередной успешный запуск сегодня, 17 сентября, в 10:00В 10:00 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.
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