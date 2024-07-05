Есть такая популярная фраза: «Обижаться — удел горничных». Если оставить за скобками оскорбление в адрес людей вполне себе достойной профессии, это выражение про тех, кто не способен управлять эмоциями, позволять им брать над собой верх, тонуть в них и не пытаться контролировать.
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