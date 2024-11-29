Дополнительный офис Госюрбюро начал работу в Арзамасе

28 ноября в Арзамасе Нижегородской области открылось новое подразделение Госюрбюро. В рамках мероприятия состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие заместитель главы администрации Арзамаса Александр Галкин, директор Госюрбюро Максим Фомичев, представители прокуратуры, социальных учреждений и общественных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии