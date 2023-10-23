Санкции США против Китая грозят NVIDIA потерей до 8 % выручки

Новые правила экспортного контроля США фактически охватывают более 40 государств, но пока эксперты по инерции оценивают их последствия именно для Китая, поскольку соответствующие меры изначально были нацелены на эту страну.
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