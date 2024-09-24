НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

142 подписчика

Крымчане обнаружили тела 245 жертв фашистов в Геническе

Крымчане обнаружили тела 245 жертв фашистов в Геническе

В очередной поездке в Геническ, где в 1941-43 годах происходили массовые расстрелы мирных жителей, поисковое объединение «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым провело раскопки, в результате которых были эксгумированы останки 103 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх