Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: 0°, небольшой снег• Севастополь: +3°, небольшой снег• Ялта: +1°, снег• Алушта: +1°, небольшой снег• Евпатория: +1°, пасмурно• Саки: +1°, пасмурно• Бахчисарай: +2°, небольшой снег• Джанкой: 0°, пасмурно• Судак: 0°, небольшой снег Читать … .
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