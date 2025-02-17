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Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: 0°, небольшой снег• Севастополь: +3°, небольшой снег• Ялта: +1°, снег• Алушта: +1°, небольшой снег• Евпатория: +1°, пасмурно• Саки: +1°, пасмурно• Бахчисарай: +2°, небольшой снег• Джанкой: 0°, пасмурно• Судак: 0°, небольшой снег Читать … .

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