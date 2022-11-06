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Болельщик «Никс» выиграл автомобиль, забросив с центра площадки

Болельщик «Никс» выиграл автомобиль, забросив с центра площадки

Болельщик «Нью-Йорка» забросил с центра площадки во время субботнего матча между «Никс» и «Селтикс» в Мэдисон-сквер-гардене и выиграл автомобиль.

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