Сегодня отмечается День сотрудников органов внутренних дел на транспорте

18 февраля в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел на транспорте. Транспортные полицейские обеспечивают безопасность пассажиров и сохранность грузов, сопровождают и проверяют на станциях и платформах поезда, патрулируют железнодорожные станции, вокзалы.
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