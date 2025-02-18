Сегодня отмечается День сотрудников органов внутренних дел на транспорте

18 февраля в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел на транспорте. Транспортные полицейские обеспечивают безопасность пассажиров и сохранность грузов, сопровождают и проверяют на станциях и платформах поезда, патрулируют железнодорожные станции, вокзалы.