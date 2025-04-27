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Закон, порядок, государство

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Связисты группировки войск «Восток» круглосуточно обеспечивают надежную связь между передовыми подразделениями и командованием на Южно-Донецком направлении в зоне СВО

Связисты группировки войск «Восток» круглосуточно обеспечивают надежную связь между передовыми подразделениями и командованием на Южно-Донецком направлении в зоне СВО

Основные задачи связистов - в кратчайшие сроки организовать и поддерживать каналы связи для управления подразделениями.

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