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Роналдо готов продать «Вальядолид». После выхода в Ла Лигу траты на клуб выросли с 22 до 55 млн евро в год

Президент «Вальядолида» Роналдо готов продать клуб. Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в Ла Лигу по итогам прошлого сезона – бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 млн евро в год.

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