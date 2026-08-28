Путин: чаяния и устремления россиян должны быть в центре решений

Чаяния и устремления россиян должны быть в центре решений властей. Об этом 28 августа заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
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