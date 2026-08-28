ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

278 подписчиков

Путин: чаяния и устремления россиян должны быть в центре решений

Путин: чаяния и устремления россиян должны быть в центре решений

Чаяния и устремления россиян должны быть в центре решений властей. Об этом 28 августа заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии