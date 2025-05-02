Двухлетнее исследование в Дании показало: генеративный ИИ не повлиял на зарплаты и занятость, несмотря на активное внедрение

Экономисты Андерс Хумлум (Чикагский университет) и Эмилия Вестергаард (Копенгагенский университет) пришли к выводу, что внедрение генеративного ИИ — таких систем, как ChatGPT, Claude и Gemini — практически не повлияло на заработные платы и занятость в Дании в 2023–2024 годах.