Источник: «Локомотив» собирается подписать хавбека «Зенита» Мостового на следующей неделе

«Локомотив» собирается подписать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на следующей неделе.«Локомотив» собирается подписать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на следующей неделе.
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