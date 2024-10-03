Временным сотрудникам в Казани предлагают двойную оплату на время саммита БРИКС

Казанцы, которые будут работать во время саммита БРИКС, могут получить оплату в двойном размере. Наиболее часто подобные предложения встречаются для администраторов, водителей, горничных и официантов, сообщает ГТРК «Татарстан».
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