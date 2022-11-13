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Саюстов о Кубке Гагарина: «Адмирал» идет к этой цели шаг за шагом. Можем побороться, почему нет?»

Дмитрий Саюстов уверен, что «Адмирал» может побороться за Кубок Гагарина.  Клуб из Владивостока в прошлом сезоне не попал в плей-офф, а в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ идет в топ-4 на Востоке.

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