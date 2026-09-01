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Царьград

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«Выбивали взрывчатку молотком»: стала известна причина взрыва склада ВСУ в Песчанке

«Выбивали взрывчатку молотком»: стала известна причина взрыва склада ВСУ в Песчанке

Житель Песчанки рассказал, как перед взрывом склада ВСУ военные выбивали взрывчатку молотком.Житель села Песчанка Вячеслав Горобец рассказал, что к взрыву на складе боеприпасов ВСУ привела кустарная добыча тротила.

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