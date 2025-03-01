Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского клоуном

Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского клоуном

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, заранее настроившись на скандал, поэтому думать, что его перепалка с президентом США Дональдом Трампом была случайной, — значит глубоко заблуждаться.

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