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Гендиректор «Зенита» объяснил ситуацию с легионерами

Гендиректор «Зенита» объяснил ситуацию с легионерами

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, кто из легионеров команды доиграет сезон до конца, и как они относятся к ситуации, в которой оказались российские клубы.

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