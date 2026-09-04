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Смартфон с батареей 8000 мА·ч, которая сохраняет 80% емкости через семь лет: Oppo A7 Pro показали во всех цветах за неделю до премьеры

Смартфон с батареей 8000 мА·ч, которая сохраняет 80% емкости через семь лет: Oppo A7 Pro показали во всех цветах за неделю до премьеры

Не только большая батарея, но еще и защита IP69K Oppo опубликовала новое изображение будущего смартфона Oppo A7 Pro — новинку показали сразу в трех цветах: голубом, розовом и серо-черном.

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