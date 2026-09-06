Oil Majors Seek Bigger Bargaining Power in Labor Disputes

The biggest oil companies in the United States are playing hardball in unionized labor negotiations in a bid to get more concessions from workers’ unions in the new contracts.
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