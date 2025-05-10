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"Зашёл не в ту дверь". Принц Гарри потерялся в Лондоне без охраны и стучался к незнакомцам

"Зашёл не в ту дверь". Принц Гарри потерялся в Лондоне без охраны и стучался к незнакомцам

Сегодня в сети активно обсуждают принца Гарри, которого засняла камера наблюдения в районе Хаммерсмит и Фулем.

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