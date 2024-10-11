Поколение миллениалов более склонно к инвестициям в криптовалютные активы

Согласно результатам нового опроса исследователей из Charles Schwab Corporation, миллениалы (в возрасте 25–40 лет) демонстрируют на много больший интерес к криптовалютам как к классу активов для биржевых фондов (ETF) по сравнению с более старшими поколениями.
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