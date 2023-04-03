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Британские танки Challenger 2 впервые заметили на полигоне ВСУ в Житомирской области

Британские танки Challenger 2 впервые заметили на полигоне ВСУ в Житомирской области

vitalykuzmin.net | Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Видео с британскими танками Challenger 2 на полигоне Вооруженных сил Украины распространилось в Сети.

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