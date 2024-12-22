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Путин по видеосвязи открыл аэропорты в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

Путин по видеосвязи открыл аэропорты в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

Из федерального бюджета на ремонт воздушных гаваней по всей стране выделят 250 миллиардов рублейПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия трех аэропортов в регионах РФ после реконструкции.

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