В Совфеде не ждут реакции Запада на трагедию в Белгороде

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров заявил, что реакции западного сообщества на ужасную трагедию в Белгороде может просто не последовать из-за давления правительств.
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