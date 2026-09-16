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Ивановские новости

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Родственники погибшего электросетевого работника получат 1,2 млн рублей в Ивановской области

Родственники погибшего электросетевого работника получат 1,2 млн рублей в Ивановской области

Несчастный случай произошел из-за нарушений охраны труда и плохой организации условий работы. Вдова и дети погибшего получили 1,2 млн рублей компенсации морального вреда по мировому соглашению, утвержденному судом.

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