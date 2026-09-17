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ИА Регнум

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Лукашенко указал на последствия разрыва связи Белоруссии с Россией

Лукашенко указал на последствия разрыва связи Белоруссии с Россией

Кризис, который наблюдается на Украине, мог произойти и в Белоруссии, если бы в 2020 году республика разорвала связь с Россией.

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