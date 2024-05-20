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Петербургский дневник

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В России хотят ввести меры поддержки для садоводов

В России хотят ввести меры поддержки для садоводов

Занятие сельским приусадебным хозяйством имеет особое значение для граждан РФ Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения мер поддержки для российских садоводов, сообщает RT.

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