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Воронежские новости

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Воронежцы жалуются на аниматоров на площади Ленина, обманывающих людей на деньги

Воронежцы жалуются на аниматоров на площади Ленина, обманывающих людей на деньги

На площади Ленина аниматоры разводят прохожих на деньги, предлагая сфотографироваться с ними. По словам пострадавшей женщины, они взяли 2000 рублей за несколько неудачных фотографий с ее дочки и внучки, а те от неожиданности заплатили.

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