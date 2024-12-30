Воронежцы жалуются на аниматоров на площади Ленина, обманывающих людей на деньги

На площади Ленина аниматоры разводят прохожих на деньги, предлагая сфотографироваться с ними. По словам пострадавшей женщины, они взяли 2000 рублей за несколько неудачных фотографий с ее дочки и внучки, а те от неожиданности заплатили.
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