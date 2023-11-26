Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • salnikovoleg salnikov
    разумеется. там им башку за такое отрежут и родне поздоровится а у нас им всё с рук сходит. Там-же где такое не прока...Путин озвучил жёс...
  • Леонид Попивняк
    Все в Кремлёвскую стену к нему.))))......в добрый путь)))).......Вы лично сколько жили при его правлении????.....или ...Алиби Сталина на ...
  • Леонид Попивняк
    смешно)))))...вы хоть фамилии пишите правильно))) или семилетка по образованию????)))).....убитого президента США зва...Алиби Сталина на ...

Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Если хочешь разрушить страну, дай волю ослам! Осёл стоял, привязанный к дереву. Мимо проходил дьявол и отвязал его.

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Комментарии
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Катерина
Ишь  как  запел хрен  в кепке... Как только  война  закончится,  вся  эта  шобла  зелебобика (ара, хам и я) слиняют  с  окраины вместе  с награбленным со  скоростью звука.  Нет  никого  страшнее  обманутого  народа. А  прозрение  наступит... Порвут  их  на  лоскуты, кого  успеют  поймать.  Вот  поэтому и  тянут  время... надо  же  приготовиться... А то,  что люди гибнут,  пока  они  концы прячут и  следы  заметают,  так  это  не  их  люди...
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