Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Катерина

Ишь как запел хрен в кепке... Как только война закончится, вся эта шобла зелебобика (ара, хам и я) слиняют с окраины вместе с награбленным со скоростью звука. Нет никого страшнее обманутого народа. А прозрение наступит... Порвут их на лоскуты, кого успеют поймать. Вот поэтому и тянут время... надо же приготовиться... А то, что люди гибнут, пока они концы прячут и следы заметают, так это не их люди...