Психолог сказала, сколько времени ребенку нужно на отдых после учебного года

Для того, чтобы летние каникулы не были бессмысленными и в то же время окончательно не утомили школьника из-за полного отсутствия отдыха, родителю следует обсудить с ребенком заранее, какими должны быть эти летние месяцы, обговорить задачи, сказала газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики МГУ, кандидат психологических наук Анастасия Сиднева.