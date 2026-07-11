Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценил игру испанского нападающего Микеля Мерино, который на 88-й минуте забил победный гол после ошибки бельгийского вратаря Сенне Ламменса.