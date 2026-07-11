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Руни: «Мерино — один из тех игроков, которые оказываются в нужное время и в нужном месте в важных матчах»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценил игру испанского нападающего Микеля Мерино, который на 88-й минуте забил победный гол после ошибки бельгийского вратаря Сенне Ламменса.

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