КСИР заявил об уничтожении трех американских радаров в Бахрейне

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации конфликта МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешном поражении трех американских радиолокационных станций, размещенных на территории Бахрейна.
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