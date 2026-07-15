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Олисе, Дембеле и Динь получили 2 из 10 от L’Equipe за матч с Испанией, Мбаппе и Тчуамени – 3. Оценок выше 5 нет ни у кого из сборной Франции

Французская газета L’Equipe не поставила ни одному игроку стартового состава сборной Франции больше 5 баллов из 10 возможных за матч против Испании на чемпионате мира.

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