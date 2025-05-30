В Екатеринбурге пресекли деятельность группы, помогавшей нелегалам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая, ФедералПресс. В Екатеринбурге были приняты меры пресечения в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
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