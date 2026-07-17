Арапов: главным преимуществом медиа становится доверие, а не скорость

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и Telegram-канала SHOT Денис Арапов выступил на дискуссии "Лидеры против медиаперсонажей: как на самом деле работает влияние и строится экономика доверия", которая прошла 17 июля в рамках Российской креативной недели.