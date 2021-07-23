Мировое обозрение

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МИД РФ возмущен внесением в уголовный кодекс БиГ запрета отрицания геноцида в Сребренице

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия возмущена действиями высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко, который ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет на отрицание геноцида в Сребренице в 1995 году.

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