МИД РФ возмущен внесением в уголовный кодекс БиГ запрета отрицания геноцида в Сребренице

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия возмущена действиями высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко, который ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет на отрицание геноцида в Сребренице в 1995 году.