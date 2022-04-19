В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию. По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.
Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию. По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.
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