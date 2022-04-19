Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Это просто в Ес хотят что-бы и пшеки начали военные действия , но тогда ждите радиоактивные осадки по всей гейропе.В Европарламенте ...
  • Игорь Сухоруков
    Оглавление забавное, будто будут сразу распределять по вакантным местам судей и прокуроров. А как насчет опыта набрат...В Национальном ин...
  • поляков евгений
    Все молдавские товары поставляемые в Россию должны маркироваться георгиевской лентой или не покупатьКогда в Молдове в...

В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию. По его данным, судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх